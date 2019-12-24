2019-12-24T10:20:07+03:00
Происшествия

Жительницу Челябинской области в третий раз посадили за нападение с ножом на мужа

Два раза она ранила его, а на третий — убила
Валентина ВАГАНОВА
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Суд назначил осужденной восемь лет колонии.Суд назначил осужденной восемь лет колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Усть-Катаве вынесли приговор местной жительнице за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гражданскому мужу. Она пырнула его ножом, отчего через неделю сожитель скончался в больнице.

Жуткая деталь в этом деле — ранее женщина два раза сидела в колонии за ранение ухажера. Но в обоих случаях он выкарабкивался. В третий раз раны оказались слишком серьезными.

— Суд назначил осужденной восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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