2019-12-24T10:29:38+03:00
Общество

В Челябинске на ветврача Карена Даллакяна «завели дело 2020»

Помочь знаменитому Айболиту может каждый пожертвованием на приют «Спаси меня!»
Ольга АНТОНОВА
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Веселые новогодние спектакли Карена Даллакяна учат детей милосердию. Фото: архив героя публикации.Веселые новогодние спектакли Карена Даллакяна учат детей милосердию. Фото: архив героя публикации.
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К новогодним праздникам и зимним каникулам маленький коллектив челябинского зооприюта «Спаси меня!» подготовил сказку. В ролях — ветеринарный врач Карен Даллакян и обитатели приюта — ослики, косули, рысь, пума, енот, жизнерадостные собаки и все-все-все.

По сюжету сказки, на Айболита написала заявление в полицию вредная старуха Шапокляк. Она занялась важной работой по защите природы, но потеряла свою питомицу — крысу Лариску. По непроверенным данным крысу — символ 2020 года — видели в челябинском зооприюте.

Распутать дело о пропаже крысы Лариски следователю помогут и питомцы приюта, и зрители новогодней сказки. А еще гости будут петь, танцевать, рассказывать стихи, водить хороводы вокруг елочки. Гости познакомятся с обитателями приюта: тигром, пумой, лисами, волком, рысью, филином и многими другими. Малышей покатают на смирном ослике. Будет чаепитие, малышню ждут подарки.

— Наши новогодние представления проходят в атмосфере добра. Они особенные, не похожи на привычные «елки». Кроме того, приобретая билет на наш спектакль, вы участвуете в благотворительности. Все вырученные средства пойдут на нужды уникального приюта для диких животных и птиц фонда зоозащиты «Спаси меня!», — говорит руководитель приюта Карен Даллакян.

Рекомендуемый возраст: 5+.

Продолжительность программы: один час.

Благотворительный взнос: 500 руб.

ВНИМАНИЕ! Представление проходит на улице, просим всех одеваться тепло.

Запись по телефону: +7-908-078-88-28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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