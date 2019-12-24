ВТБ Лизинг и АО «ФГК» стали победителями премии «Лизинговая сделка года»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-24T11:00:53+03:00

Сделка между ВТБ Лизинг и Федеральной грузовой компанией по передаче 13 тысяч полувагонов признана лучшей в железнодорожном сегменте

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Сделка между ВТБ Лизинг и Федеральной грузовой компанией по передаче 13 тысяч полувагонов признана лучшей в железнодорожном сегменте по версии Национальной премии «Лизинговая сделка года». Это крупнейший проект на рынке по количеству единоразово переданного универсального подвижного состава.

Ключевой особенностью 10-летней сделки является предусмотренный переход в течение срока лизинга из фиксированной процентной ставки в плавающую, а также привлечение связанного фондирования на синхронизированных условиях. Кроме того, в дополнение к услугам финансирования ВТБ Лизинг провел структурирование сделки купли-продажи под условия договора лизинга, что также было отмечено членами жюри.

«Мы рады участвовать в развитии одного из системообразующих предприятий страны. АО «ФГК» обеспечивает значительную часть перевозок социально значимых грузов, стремится максимально удовлетворить потребности грузоотправителей за счет покупки и привлечения в лизинг вагонов, усовершенствования ремонтной программы, а также разработки и запуска новых услуг. Подобные проекты имеют стратегическое значение для развития всего сектора экономики и находят признание у профессионального сообщества. В соответствии со стратегией ВТБ мы используем все возможности, чтобы предложить наиболее выгодные условия для реализации социально значимых проектов», – прокомментировал Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

На сегодняшний день железнодорожный сегмент занимает более трети в портфеле ВТБ Лизинг. В этом году компания уже достигла 45 миллиардов рублей по объему нового бизнеса. По данному показателю ВТБ Лизинг занимает первое место на рынке, оперируя парком в размере более 100 тысяч вагонов. Компания планирует нарастить парк еще на 20%.

«Масштаб сделки подтверждает высокий партнерский уровень сотрудничества. Долгосрочное финансирование подвижного состава способствует реализации стратегии развития АО «ФГК», направленной на консолидацию вагонного парка и повышение технологической эффективности его работы. Сделка во многом обеспечивает осуществление Федеральной грузовой компанией ряда важных социально значимых функций, в том числе перевозки грузов для нужд энергетики и ЖКХ, строительства стратегических инфраструктурных проектов, оказания поддержки грузоотправителям в реальном секторе экономики и других», – подчеркнула заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ФГК» Наталья Шиповская.

Справка

Национальная премия «Лизинговая сделка года» - первый в России профессиональный конкурс лизинговых проектов. Премию проводит «Федерация лизинга» при поддержке рейтингового агентства «Эксперт РА», Подкомитета по лизингу Торгово-промышленной палаты РФ, НП «Лизинговый союз», консалтингового агентства PriceWaterhouseCoopers, «Национального Рейтингового Агентства», рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», Московской биржи, исследовательского агентства Russian Automotive Market Research и ГБУ «Мосстройинформ». В числе участников лизинговых сделок, ставших номинантами премии в этом году, 189 организаций - лизинговых компаний, лизингополучателей из различных отраслей экономики, поставщиков промышленной продукции, банков и страховых компаний. Компетентное жюри из числа независимых представителей отрасли выбирает «сделку года» по нескольким номинациям, которые позволяют отметить профессиональные достижения отдельных участников рынка по объективным критериям качества услуг с учетом отраслевой специфики.