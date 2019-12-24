Стала известна предварительная причина массового отравления в детском саду Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-24T11:13:32+03:00

В больнице сейчас находятся десять детей и двое воспитателей

Изменить размер текста: A A

Расследование отравления детей в детском саду №34 Копейска продолжается. На днях заболевшие, а также сотрудники садика сдали анализы. Специалисты взяли пробы на пищеблоке. Все помещение обработано и продезинфицировано.

Что стало причиной массовой вспышки заболевания пока официально не объявлено. По информации КП-Челябинск, это может быть сальмонеллез — кишечная инфекция которая способствуют обезвоживанию организма, что приводит к проблемам с сердцем, повреждению внутренних органов. Особенно опасна для маленьких детей. Сальмонеллезом можно заразиться при плохой обработке мяса или яиц.

— У нас информации о причинах пока нет. Ждем итоги проверки Роспотребнадзора. Они будут только завтра-послезавтра, — сообщила КП-Челябинск пресс-секретарь администрации Копейска Александра Могильникова.

Кстати, по данным мэрии, в больнице уже находятся десять детей и двое воспитателей. Садик не работает до особого распоряжения Роспотребнадзора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU