2019-12-24T11:13:32+03:00
Общество

Стала известна предварительная причина массового отравления в детском саду Челябинской области

В больнице сейчас находятся десять детей и двое воспитателей
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Причиной заболевания могла стать инфекция в продуктах.Причиной заболевания могла стать инфекция в продуктах.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Расследование отравления детей в детском саду №34 Копейска продолжается. На днях заболевшие, а также сотрудники садика сдали анализы. Специалисты взяли пробы на пищеблоке. Все помещение обработано и продезинфицировано.

Что стало причиной массовой вспышки заболевания пока официально не объявлено. По информации КП-Челябинск, это может быть сальмонеллез — кишечная инфекция которая способствуют обезвоживанию организма, что приводит к проблемам с сердцем, повреждению внутренних органов. Особенно опасна для маленьких детей. Сальмонеллезом можно заразиться при плохой обработке мяса или яиц.

— У нас информации о причинах пока нет. Ждем итоги проверки Роспотребнадзора. Они будут только завтра-послезавтра, — сообщила КП-Челябинск пресс-секретарь администрации Копейска Александра Могильникова.

Кстати, по данным мэрии, в больнице уже находятся десять детей и двое воспитателей. Садик не работает до особого распоряжения Роспотребнадзора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Встретить Новый год в Челябинске можно будет в парках и скверах
Число пострадавших от отравления в детском саду Челябинской области выросло до 18 человек
В Челябинской области молодая автомобилистка на «Инфинити» насмерть сбила пешехода
В Челябинске все новогодние праздники на площади Революции будут работать бесплатные аниматоры
Пхукет или Еткуль: куда поедут жители Челябинска на Новый год
Стала известна предварительная причина массового отравления в детском саду Челябинской области
ВТБ Лизинг и АО «ФГК» стали победителями премии «Лизинговая сделка года»
В Челябинске на ветврача Карена Даллакяна «завели дело 2020»
Жительницу Челябинской области в третий раз посадили за нападение с ножом на мужа
В Челябинске трех предпринимателей оштрафовали за продажу снюса
«У детей появится ассоциация: если врывается ОМОН — праздник наступил»: Иван Ургант пошутил над выступлением спецназа в школе
Как поддержать таланты: конкурс для художников и дизайнеров
В Челябинске четвертые сутки ищут студента, который пропал по дороге в университет
Житель Челябинской области продает «уральские зимние сланцы»
«Температура под 40, бред и рвота»: родители отравившихся воспитанников детсада в Челябинской области рассказали об их самочувствии
Штормовой ветер, снег и метели: погода в Челябинской области 24 декабря