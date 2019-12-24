В Челябинске все новогодние праздники на площади Революции будут работать бесплатные аниматоры
За праздничным настроением отправляйтесь на главную площадь города! Совсем скоро там откроется новогодний городок, темой которого стали любимые герои детских сказок.
Новогодняя ярмарка.
26 декабря — 29 февраля.
Дом Деда Мороза.
26 декабря — 30 декабря. 17.00-21.00.
31 декабря. 16.00-21.00.
2 — 8 января. 12.00-21.00.
Финал открытого конкурса «Дед Мороз и Снегурочка».
25 декабря. 18.00.
Торжественное открытие ледового городка «Книжный мир».
25 декабря. 19.00.
Первый фестиваль света «Южно-Уральское сияние».
Сквер за памятником Ленину и Театральная площадь.
25-29 декабря. 20.00.
«В гости к Деду Морозу»
Игровая программа.
26 декабря — 30 декабря. 15.00.
Новогодняя ночь.
31 декабря. 22.00.
«Новогодняя сказка в ледовом городке».
«По следам сказки», новогодний квест.
2 — 5 января. 13.00, 15.00.
6 января. 14.00, 15.00.
Рождественские гуляния.
7 января. 13.00.
«Традиции Рождества», праздничный квест.
7 января. 15.00.
«Митрофановка в гостях у Деда Мороза», концерт.
8 января. 13.00.
«По следам сказки», новогодний квест.
8 января. 15.00.
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