2019-12-24T11:33:19+03:00
Общество

В Челябинске все новогодние праздники на площади Революции будут работать бесплатные аниматоры

Встреча с Дедом Морозом, хороводы, игры, квесты — программа расписана на каждый день
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске на площади Революции бесплатные аниматоры будут работать все новогодние праздники.В Челябинске на площади Революции бесплатные аниматоры будут работать все новогодние праздники.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За праздничным настроением отправляйтесь на главную площадь города! Совсем скоро там откроется новогодний городок, темой которого стали любимые герои детских сказок.

Новогодняя ярмарка.

26 декабря — 29 февраля.

Дом Деда Мороза.

26 декабря — 30 декабря. 17.00-21.00.

31 декабря. 16.00-21.00.

2 — 8 января. 12.00-21.00.

Финал открытого конкурса «Дед Мороз и Снегурочка».

25 декабря. 18.00.

Торжественное открытие ледового городка «Книжный мир».

25 декабря. 19.00.

Первый фестиваль света «Южно-Уральское сияние».

Сквер за памятником Ленину и Театральная площадь.

25-29 декабря. 20.00.

«В гости к Деду Морозу»

Игровая программа.

26 декабря — 30 декабря. 15.00.

Новогодняя ночь.

31 декабря. 22.00.

«Новогодняя сказка в ледовом городке».

«По следам сказки», новогодний квест.

2 — 5 января. 13.00, 15.00.

6 января. 14.00, 15.00.

Рождественские гуляния.

7 января. 13.00.

«Традиции Рождества», праздничный квест.

7 января. 15.00.

«Митрофановка в гостях у Деда Мороза», концерт.

8 января. 13.00.

«По следам сказки», новогодний квест.

8 января. 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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