Число пострадавших от отравления в детском саду Челябинской области выросло до 18 человек
Министерство здравоохранения Челябинской области опубликовало свежие данные по ситуации в детском саду №34 Копейска. На данный момент в больницу обратились 18 человек: 16 малышей и два воспитателя.
— Госпитализировано 14 человек: 12 детей и двое взрослых. Из них: один ребенок находится в реанимации, второй в отделении инфекции “Детской городской клинической больницы №8” Челябинска. Предварительный диагноз: острая кишечная инфекция неясной этиологии. Источник инфекции и факты ее передачи устанавливаются, — рассказали в ведомстве.
По информации КП-Челябинск, причиной массового заболевания детей мог стать сальмонеллез. Официально эта информация пока не подтверждается. В администрации Копейска сообщили, что результаты проверки Роспотребнадзора появятся на днях.
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ИСТОЧНИК KP.RU