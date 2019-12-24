Встретить Новый год в Челябинске можно будет в парках и скверах
В Челябинске опубликовал афишу празднования Нового года в парках и скверах города.
Парк «Металлург» им. Тищенко, площадка «Поляна сказок» (тел (351) 200-43-15)
«В снежном царстве, в морозном государстве», новогодний утренник.
24, 25 декабря. 11.00, 12.00, 16.00.
26, 27 декабря. 11.00, 16.00.
Вход свободный.
Парк «Сад Победы» (тел (351) 225-31-79, 225-31-78)
Открытие ледового городка. Новогодняя игровая программа.
26 декабря. 16.00.
Вход свободный.
«Морозная реальность», новогодняя игровая программа.
3 января. 13.00.
Вход свободный.
ЦПКиО им. Гагарина (тел. (351) 265-58-70)
«Навстречу Новому Году», праздничная программа на катке.
28 декабря. 18.00.
Билет 100 руб — взрослый, со своими коньками, без ограничения времени. 110 руб — коньки напрокат, за час катания.
Музыкальные вечера на катке.
Билет 100 руб — взрослый, со своими коньками, без ограничения времени. 110 руб — коньки напрокат, за час катания.
2-8 января. 19.00.
«Большая рождественская дискотека», программа на катке.
7 января. 18.00.
Билет 100 руб — взрослый, со своими коньками, без ограничения времени. 110 руб — коньки напрокат, за час катания.
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