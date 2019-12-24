2019-12-24T13:18:26+03:00
Общество

Встретить Новый год в Челябинске можно будет в парках и скверах

Где отметить праздник рассказали в мэрии
Ольга АНТОНОВА
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Праздничные гуляния-катания ждут челябинцев в городских парках.Праздничные гуляния-катания ждут челябинцев в городских парках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Челябинске опубликовал афишу празднования Нового года в парках и скверах города.

Парк «Металлург» им. Тищенко, площадка «Поляна сказок» (тел (351) 200-43-15)

«В снежном царстве, в морозном государстве», новогодний утренник.

24, 25 декабря. 11.00, 12.00, 16.00.

26, 27 декабря. 11.00, 16.00.

Вход свободный.

Парк «Сад Победы» (тел (351) 225-31-79, 225-31-78)

Открытие ледового городка. Новогодняя игровая программа.

26 декабря. 16.00.

Вход свободный.

«Морозная реальность», новогодняя игровая программа.

3 января. 13.00.

Вход свободный.

ЦПКиО им. Гагарина (тел. (351) 265-58-70)

«Навстречу Новому Году», праздничная программа на катке.

28 декабря. 18.00.

Билет 100 руб — взрослый, со своими коньками, без ограничения времени. 110 руб — коньки напрокат, за час катания.

Музыкальные вечера на катке.

Билет 100 руб — взрослый, со своими коньками, без ограничения времени. 110 руб — коньки напрокат, за час катания.

2-8 января. 19.00.

«Большая рождественская дискотека», программа на катке.

7 января. 18.00.

Билет 100 руб — взрослый, со своими коньками, без ограничения времени. 110 руб — коньки напрокат, за час катания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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