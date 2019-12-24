2019-12-24T13:58:40+03:00
Общество

Генпрокуратура защитила бизнесменов Челябинска от избыточных проверок

А также в целом проверила, как соблюдаются права предпринимателей в области
Валентина ВАГАНОВА
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В ноябре Юрий Чайка провел личный прием для бизнесменов в Екатеринбурге, где к нему и обратились челябинские предприниматели.В ноябре Юрий Чайка провел личный прием для бизнесменов в Екатеринбурге, где к нему и обратились челябинские предприниматели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Южноуральские предприниматели пожаловались Генпрокурору РФ Юрию Чайке на административное давление контролирующих органов. Глава надзорного ведомства поручил провести проверку. Доводы обращений подтвердились.

По сообщениям СМИ, речь идет о частых проверках чиновниками горнолыжного курорта «Солнечная долина» и отеля «Золотой пляж», которые принадлежат предпринимателю из Миасса Олегу Сиротину.

— Пресечена практика незаконного проведения проверок и рейдов отдельных организаций Министерством экологии области и Управлением по экологии и природопользованию Миасса. Также прекращено уголовное преследование должностных лиц этих организаций, организована доследственная проверка по заявлению учредителя о вымогательстве, активизировано расследование преступлений, совершенных в отношении его родственников и имущества, — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Помимо этого комиссия провела проверку по жалобе на Росздравнадзор от владельца одной из частных клиник. Коммерсантам выписали незаконное предписание. Руководителю контрольного органа поручили устранить нарушения.

Также прокуратура отправила правительству области предписание. В нем сказано, что чиновники плохо привлекали резидентов и инвестиции в ТОСЭР. Причем деньги на все это в бюджете были заложены, но потратить их не смогли из-за недостаточной работы.

— По итогам проверки прокурору области рекомендовано повысить эффективность работы по защите прав предпринимателей и инвесторов. За допущенные нарушения и недостатки в организации и осуществлении надзора виновные прокурорские работники привлечены к ответственности, — добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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