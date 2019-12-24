В Челябинске огромный тополь упал на проезжавшее мимо такси

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-24T14:43:07+03:00

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Илья Ройтенберг, председатель Союза пивоваров Южного Урала, рассказал на своей личной страничке в соцсетях, как чуть не погиб. И причиной могла стать халатность рабочих, спиливающих деревья в Челябинске. На машину, в которой ехал Илья, вдруг упало огромное дерево.

Все случилось в субботу утром, 21 декабря, когда предприниматель спешил на работу:

— Да уж, братцы, поднапугался я сегодня. Еду на такси на работу, никого не трогаю. Пересекаем перекресток Сулимова-Омская и вижу: три мужичка копошатся у дороги, и знак какой-то зашарпаный поставили.

Водитель такси аккуратно знак обогнул. Дальше Илья вспоминает, что все было, как в кино при замедленной съемке. Огромный, только что спиленный тополь падает прямо на машину.

— Даже не на водителя попадает, а четко на меня. Я как заору: «Бежим отсюда!» Почему бежим, когда едем??? Водила чуть газанул и оборачивается, мол, что случилось? Тут-то он и увидел этот ужас. Огромное дерево в сантиметрах от машины и три испуганных рабочих с пилой, — пишет Илья.

Вечером того же дня челябинец вернулся и сфотографировал место падения тополя:

— На фото оставшийся пенек, который спилили, сравняв с землей. Прикрыли ветками и снегом. Рядом нигде ни веточки, все подмели и вывезли. Значит, пилили незаконно или так аккуратно службы работают? А размер-то тополя огроменный. Спасибо, Господи.

Об инциденте рассказало агентство LentaChel.ru, напомнив, что в Челябинске сейчас во всю идут программы по благоустройству города, однако с таким подходом скоро мы останемся не только без деревьев, но и без челябинцев. Илья добавил, что в суд по данному случаю обращаться не будет.

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