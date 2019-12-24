В Челябинске хотят расширить границы бора, чтобы отдать его часть под строительство детской больницы

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-24T15:50:03+03:00

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Челябинцы продолжают спор по поводу строительства детского хирургического корпуса на территории городского бора. Его хотят возвести возле здания детской областной больницы. А для этого придется рубить деревья, с чем многие не согласны.

Минэкологии предложило решение — изменить границы бора: 4 га отдать под строительство, а взамен присоединить 59,9 га реликтового леса. Это урочище Монахи и участок за поселком Мелькомбинат. Сейчас эти территории не входят в состав Челябинского бора, а значит, не защищены от вырубки и застройки. Хотя здесь обитают редкие животные, а также произрастают краснокнижные растения. Вопрос изменения границ бора рассмотрят в четверг, 26 декабря, на заседании регионального Заксобрания.

— Общая площадь под строительство детского хирургического комплекса с учетом всех планируемых коммуникаций и подъездных путей составит не более 1,5 га. На остальной территории, которая по нормативам также отходит больнице, лес сохранят нетронутым. При этом деревья, которые можно будет пересадить с застраиваемой территории, высадят в бору. А крупномеры, которые придется спилить, будут компенсированы в двукратном размере, — рассказали в минэкологии Челябинской области.

Из состава памятника природы также исключат 1,52 га для корректировки границ Митрофановского кладбища.

— Это вынужденная мера для решения вопроса незаконных захоронений. Причем из состава бора выводятся конкретно участки уже существующих могил, чтобы исключить возникновение пустых мест под новые захоронения, — объяснили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU