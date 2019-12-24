В Челябинске хотят расширить границы бора, чтобы отдать его часть под строительство детской больницы
Челябинцы продолжают спор по поводу строительства детского хирургического корпуса на территории городского бора. Его хотят возвести возле здания детской областной больницы. А для этого придется рубить деревья, с чем многие не согласны.
Минэкологии предложило решение — изменить границы бора: 4 га отдать под строительство, а взамен присоединить 59,9 га реликтового леса. Это урочище Монахи и участок за поселком Мелькомбинат. Сейчас эти территории не входят в состав Челябинского бора, а значит, не защищены от вырубки и застройки. Хотя здесь обитают редкие животные, а также произрастают краснокнижные растения. Вопрос изменения границ бора рассмотрят в четверг, 26 декабря, на заседании регионального Заксобрания.
— Общая площадь под строительство детского хирургического комплекса с учетом всех планируемых коммуникаций и подъездных путей составит не более 1,5 га. На остальной территории, которая по нормативам также отходит больнице, лес сохранят нетронутым. При этом деревья, которые можно будет пересадить с застраиваемой территории, высадят в бору. А крупномеры, которые придется спилить, будут компенсированы в двукратном размере, — рассказали в минэкологии Челябинской области.
Из состава памятника природы также исключат 1,52 га для корректировки границ Митрофановского кладбища.
— Это вынужденная мера для решения вопроса незаконных захоронений. Причем из состава бора выводятся конкретно участки уже существующих могил, чтобы исключить возникновение пустых мест под новые захоронения, — объяснили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU