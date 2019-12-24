В Челябинске появятся красивые канализационные люки

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-24T15:48:46+03:00

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Скоро на популярных городских маршрутах Челябинска могут появиться новые арт-объекты: благотворительный фонд «Мечта» запускает конкурс по лучшему дизайну канализационного люка.

Согласно задумке организаторов, это может стать настоящей визитной города. Принять участие в конкурсе может любое предприятие Челябинска, достаточно только проявить оригинальность в создании рисунка. Кроме того, каждый участник может сам решить, где будет находиться его дизайнерский люк.

Тренд на подобные арт-объекты только подхватывается в России. Однако в мире рисунки на канализационных люках не редкость. В частности, еще 40 лет назад к такому методу украшения улиц пришли японцы.

СПРАВКА ОТ КП:

Дополнительную информацию модно узнать по телефону 8-800-555-25-88 или на почте fond@bf-mechta.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU