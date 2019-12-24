2019-12-24T17:48:04+03:00
Общество

Экс-мэр Челябинска обжалует решение об аресте

Евгений Тефтелев попытается выйти из СИЗО до Нового года
Андрей Москвичев
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Пока экс-мэр задержан до февраля.Пока экс-мэр задержан до февраля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Защита экс-мэра Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки, подала жалобу на продление ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Дата заседания еще не назначена. Защита Евгения Тефтелева обжалует решение, по которому ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года.

Также жалоба подана и защитой второго фигуранта дела — бывшего начальника управления капитального строительства городской администрации Евгения Пашкова, который также был будет содержаться под стражей до февраля.

Напомним, сумма взятки Евгению Тефтелеву не разглашается. По версии следствия, бизнесмен Сергей Селещук дал градоначальнику мзду в обмен на многомиллионный контракт на строительство школы в «Парковом». Предприниматель написал чистосердечное и проходит по делу свидетелем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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