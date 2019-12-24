Стало известно, что чаще всего заказывают жители Челябинска на AliExpress
Популярная интернет-площадок AliExpress поделилась статистикой о товарах, которыми чаще всего интересовались россияне в 2019 году. Жители Челябинска показали весьма необычный результат.
В отличии от Москвы, где наибольший интерес у покупателей традиционно вызвали смартфоны и прочие гаджеты, челябинцы больше всего искали различные предметы для шитья: одним из самых популярных запросов на сайте — «вышивание крестиком».
Кроме того, как рассказал КП-Челябинск представитель внешней PR службы AliExpress Россия Шамиль Шакиров, большая часть россиян искала одежду и товарами для хобби. Так, например, у жителей Челябинска спросом пользовались пижама кигуруми и шарнирные куклы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
VK и AliExpress запускают партнёрскую программу для блогеров. Теперь пользователи соцсети и администраторы групп смогут создавать материалы о товарах. (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU