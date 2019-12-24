2019-12-24T17:56:45+03:00
Общество

Стало известно, что чаще всего заказывают жители Челябинска на AliExpress

В этом году город стал пятым по активности в России
Андрей Москвичев
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Стало известно, что чаще всего заказывают жители Челябинска на AliExpress/Стало известно, что чаще всего заказывают жители Челябинска на AliExpress/Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Популярная интернет-площадок AliExpress поделилась статистикой о товарах, которыми чаще всего интересовались россияне в 2019 году. Жители Челябинска показали весьма необычный результат.

В отличии от Москвы, где наибольший интерес у покупателей традиционно вызвали смартфоны и прочие гаджеты, челябинцы больше всего искали различные предметы для шитья: одним из самых популярных запросов на сайте — «вышивание крестиком».

Кроме того, как рассказал КП-Челябинск представитель внешней PR службы AliExpress Россия Шамиль Шакиров, большая часть россиян искала одежду и товарами для хобби. Так, например, у жителей Челябинска спросом пользовались пижама кигуруми и шарнирные куклы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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