Неизвестный подарил жительнице рухнувшего в Магнитогорске дома квартиру
Жительница дома, пострадавшего от взрыва, в Магнитогорска Татьяна Писарева, которая не могла добиться от городской администрации компенсацию, получила квартиру от «неизвестных меценатов». Об этом сообщает издание «Новая Газета» со ссылкой на саму женщину.
— Квартиру приобрели неизвестные мне меценаты. Я получила ее по договору дарения, — рассказала Писарева.
Жительница магнитогорского дома, пострадавшего от взрыва, беседовала с корреспондентами КП-Челябинск еще летом этого года, после того как во время приезда Владимира Путина в город, она вывесила на своем балконе сообщение о голодовке. Женщине предоставили в нем квартиру от мэрии как «муниципальное жилье», а после самой трагедии, когда Татьяна попыталась получить компенсацию, ей отказали по причине того, что квартира была ей передана во временное пользование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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