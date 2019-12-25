Инструктор плюнула в лицо посетителю тренажерного зала в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 06:02 2019-12-25T06:07:04+03:00

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В соцсети обсуждают скандал в одном из спортклубов Магнитогорска. Люди спорят, допустимо ли такое поведение для сотрудника.

— Вчера стал свидетелем, как инструктор тренажерки при всех плюнула в лицо парню. Прошу оградить клиентов клуба от неадекватного работника, — написал Яков Васильев в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

У второй стороны — другое мнение.

— Этот недомужчина сначала забрал у девочек блин на 25 кг и не вернул его. Кто в теме, тот знает, что такое поведение недопустимо в зале. Когда ему разобрали штангу, плюнул первый, а потом ударил тренера Анну по лицу. Его вывели и сказали больше не появляться, — вступились за тренера девушки, посещающие клуб.

Впрочем, нельзя с точностью сказать, кто стал зачинщиком конфликта. Виновата ли женщина-тренер, или молодой человек.

— Плюнул он, плюнула она... Детский сад! — комментируют пользователи соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU