2019-12-25T08:24:46+03:00
Происшествия

Массовое отравление в детском саду под Челябинском переросло в уголовное дело

Историей заинтересовался Следственный комитет
Ирина Фадюшина
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Специалисты уже взяли пробы на пищеблоке.Специалисты уже взяли пробы на пищеблоке.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вспышка кишечной инфекции в копейском детском саду №34, о которой стало известно во накануне, переросла в уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, предназначенных для детей в возрасте до шести лет», — прокомментировал официальный представитель СКР Челябинской области Владимир Шишков.

Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления.

— По состоянию на 24 декабря в Копейской городской больнице находятся на лечении 12 человек (из них двое взрослых), еще один ребенок — в Детской клинической больнице № 8, — сообщили в мэрии Копейска.

Дети и их воспитатели почувствовали ухудшение самочувствия еще в пятницу, 20 декабря. За выходные на больничной койке оказались девять человек. Еще четверо обратились за помощью в понедельник.

Всем им поставили диагноз — острый неуточненный гастроэнтероколит. Причина вспышки выясняется. В садике уже провели обработку помещений, в том числе, пищеблока. Поваров отстранили от работы. Пока дошкольное учреждение закрыто до особого распоряжения Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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