2019-12-25T06:42:30+03:00
Общество

«Челябинцы, помогите!»: в соцсети обсуждают историю молодого человека, который 11 дней добирается пешком до дома

И это только половина пути
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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Автомобилист из Златоуста встретил молодого мужчину, который шел пешком по трассе.

— Вид у Алексея бомжеватый: дальнобойщики утеплили его, чем могли. Но не пугайтесь: бомжом от него не пахнет. В общении воспитанный, корректный. Идет в сторону Челябинска. — рассказала жена автомобилиста в группе «ЧП ДТП Златоуст» в ВК. — Он добирается домой под Самару. В дороге уже 11 дней, а это только половина пути. Мой муж подвозил его несколько километров, потом пути разошлись. Скоро Алексей должен добраться до Челябинска. Если встретите, помогите ему: подвезите, по возможности накормите.

Якобы, Алексей рассказал автомобилисту, что работал на стройке. Работодатель с ними не расплатился. Чтобы не бомжевать, парень двинулся домой.

Некоторые подписчики паблика усомнились в правдивости истории. Однако, нашлись те, кто тоже видел путника. Правда, давно.

— Этот Алексей в октябре ночевал в Медведевке (село в Кусинском районе Челябинской области — прим. автора) у одной моей знакомой бабушки. Я думаю, он уже давно дома, — прокомментировала Елена Еленкина.

Пользователи соцсети разделились во мнении. Одни пишут, что постоянно встречают на автовокзале людей с такими душещипательными историями, и все это мошенники. Другие говорят, что в такой ситуации купили бы парню билет на поезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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