«И что такого?»: жители Челябинской области встали на защиту школьницы из Копейска, которая не знала от кого родила ребенка

СЕГОДНЯ 06:44 2019-12-25T06:44:40+03:00

Изменить размер текста: A A

История Леры Еременко из поселка Потанино, которая стала известна на всю страну благодаря ток-шоу «ДНК», вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Напомним, роль отца у вчерашней школьницы было два претендента, один из которых также был несовершеннолетним. Мы собрали комментарии, которые оставили наши читатели в группе «Комсомольская правда-Челябинск» во ВКонтакте и на сайте.

Оксана Фокси:

— Нет слов просто… В 15 лет мы еще скромно «строили глазки» парням

Юлия Юрьевна:

— Физическое развитие опережает умственное.

Елена Трясеногова

— Скорее всего, девочка знала. Просто хитрила.

Некоторые встали на защиту молодой мамы.

Татьяна Тимошкова:

— Да всякое бывало, я вас умоляю... среди моих знакомых (совершенно обычных семей) в советское время и в 14 рожали — лично знаю. И в 15 и в 16. И совсем не маргиналы.

Жанна Чубенко:

Дорогие челябинцы! К огромному сожалению мам и пап, подростки начинают жить взрослой жизнью из-за нас... На детей вываливаются тонны порнографии из Интернета и примеры свободных отношений из соцсетей. Посмотрите запросы, которые посылает ваш ребенок в «Яндекс»... и вы увидите: начинается с безобидных на первый взгляд мультиков, аниме, хентай... и пошло-поехало... Но не только из-за этого. Не сужу семьи детей... не имею права... но ведь и эти взрослые мамы и бабушки, и даже прабабушки рассуждают, как дети... Что ж мы не выросли до сих пор... ведь всем за 30, 40, 50... И ни досмотреть, и ни посоветовать ребенку подождать, ни поговорить вовремя и ни ответить на вопросы... нету нас... где мы? взрослые, ау???

Ирина:

— Да и что такого-то? Девочка с одним рассталась, стала встречаться с другим. Все честно. Если бы не залетела, то вообще бы все обошлось. В данной ситуации все складывается неплохо: ребенка готовы признать оба парня. Только девочка зря учиться не идет. Поломойкой жизнь не наладишь. Нужно профессию получить, хотя бы курсы какие-то закончить: парикмахера, маникюрши. И забрать ребенка от бабушки, сойтись с папой девочки.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

«Не знала, от кого родила!»: в Копейске школьница в 15 лет стала матерью

У нее было два парня, поэтому челябинка не уверена, от кого забеременела (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU