В Челябинске от болезни курильщика умер спортсмен

СЕГОДНЯ 07:22 2019-12-25T07:22:40+03:00

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Умер 33-летний спортсмен и тренер Павел Гвоздев, боровшийся сначала с раком легких, а затем опухолью в головном и спинном мозге. Его историю мы рассказывали месяц назад и тогда она вызвала большой отклик у читателей. О смерти Павла сообщила супруга.

— Паши больше с нами нет, — написала на своей странице Александра Романова. — Прощание состоится 25 декабря в челябинском крематории на Радонежской, 1 в 11:00.

Напомним, страшный диагноз «аденокарцинома легкого». Павлу поставили в прошлом году. Челябинец всю жизнь следил за здоровьем, никогда не курил. Опухоль выявили во время флюрографии. Почему страшный недуг, который в народе принято считать «болезнью курильщика», поразил спортсмена? Комментарий онкоцентра — в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU