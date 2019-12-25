Текслер подвинул Рашникова в рейтинге влияния элит Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:49 2019-12-25T07:51:53+03:00

Алексей Текслер был назначен исполняющим обязанности в марте 2019 года и победил на выборах в сентябре Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Челябинский филиал РАНХиГС представил очередной рейтинг влияния региональной элиты, посвященный итогам 2019 года. На первом месте оказался губернатор Челябинской области Алексей Текслер. За прошедшие полгода его балл вырос с 8,28 до 9,11.

— Объясняя причины роста, можно сделать предположение, что инициативы губернатора продемонстрировали за прошедшие полгода свою результативность, отмечают социологи.

На второй строчке оказался председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, который возглавил аналогичный рейтинг по итогам 2018 года. С тех пор он потерял 0,34 балла, но по-прежнему входит в число представителей региональной элиты с очень высоким уровнем влияния (от 10 до 8 баллов).

На третьем месте начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области, генерал-майор Сергей Сизов. Силовика назначили в прошлом году и по итогам первого полугодия он ворвался в топ-5 рейтинга влияния.

На четвертом месте в рейтинге стабильно представлен олигарх Александр Аристов, совладелец ЧЭМК и холдинга «Ариант», правда балл его влияния упал с 7,80 до 6,95.

Топ-5 замкнула глава города Челябинска Наталья Котова. Год назад, будучи заместителем мэра, она была всего лишь на 49 строчке.

— Столь стремительный рост объясняется обретением нового статуса — руководителя региональной столицы. Как говорится, место красит человека, объясняют исследовтаели.

С 14 на 8 место поднялась экс-сенатор, ныне — вице-губернатор Ирина Гехт. А вот руководитель УФАС Анна Козлова за год вдруг опустилась со второго на девятое место. И это несмотря на то, что благодаря большой работе ведомства по контролю госзакупок. Правда, историей с дорожным сговором Дубровского, Миндортранса и «Южуралмоста» занималось федеральное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU