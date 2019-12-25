2019-12-25T09:04:10+03:00
Общество

Парень из Челябинска продает объятия за 99 рублей

Такое объявление он выложил на «Авито»
Валентина ВАГАНОВА
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Александр готов обниматься, но предупреждает, что у него ревнивая жена. Фото: avito.ruАлександр готов обниматься, но предупреждает, что у него ревнивая жена. Фото: avito.ru
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25-летний челябинец Александр решил сделать мир чуточку добрее, правда, за деньги. Парень выставил на продажу объятия за 99 рублей.

— Женатый молодой человек, 25 лет. Обниму вас за вкусный обед. И оплату проезда. Либо 199 рублей. На фото присутствует ревнивая жена. Без интима, — написал продавец.

Объявление разбавило доску объявлений и позабавило пользователей. Причем, заинтересовало многих — более 300 просмотров.

Объявление посмотрели более 300 человек. Фото: avito.ru

Объявление посмотрели более 300 человек. Фото: avito.ru

Александр — активный пользователь сервиса, кроме объятий он продает декоративные изделия из медной проволоки.

На электронной доске объявлений нередко встречаются необычные публикации. Например, о продаже кота за 10 миллионов или двухметровой статуи Хищника за 800 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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