Парень из Челябинска продает объятия за 99 рублей
25-летний челябинец Александр решил сделать мир чуточку добрее, правда, за деньги. Парень выставил на продажу объятия за 99 рублей.
— Женатый молодой человек, 25 лет. Обниму вас за вкусный обед. И оплату проезда. Либо 199 рублей. На фото присутствует ревнивая жена. Без интима, — написал продавец.
Объявление разбавило доску объявлений и позабавило пользователей. Причем, заинтересовало многих — более 300 просмотров.
Объявление посмотрели более 300 человек. Фото: avito.ru
Александр — активный пользователь сервиса, кроме объятий он продает декоративные изделия из медной проволоки.
На электронной доске объявлений нередко встречаются необычные публикации. Например, о продаже кота за 10 миллионов или двухметровой статуи Хищника за 800 тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU