2019-12-25T09:22:00+03:00
Общество

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефелев хочет встретить Новый год и день рождения дома

Назначены дата и время судебного заседания
Ирина Фадюшина
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Евгения Тефтелева отправили в изолятор на два месяцаЕвгения Тефтелева отправили в изолятор на два месяцаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев и экс-начальник управления капитального строительства городской администрации Евгению Пашкову обжалуют арест по делу об откате при строительстве школы в«Парковом».

Заседание в челябинском областном суде состоится завтра, 26 декабря, в 9:00,

— Судебные заседания по апелляционным жалобам назначены на 26 декабря на 9:00 часов, — рассказали в пресс-службе областного суда. — Заседания будут проходить в разных залах посредством видеоконференцсвязи.

Тефтелев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Интересно, что 1 января экс-мэру исполнится 65 лет. Возраст зачастую становится фактором, который смягчает наказание. Однако Тефтелеву грозит реальный срок. 12 декабря в Центральный райсуд Челябинска привезли Евгения Тефтелева. Бывшему мэру избирали меру пресечения. В зал заседания его привели в наручниках и посадили в клетку.

Евгения Тефтелева отправили в СИЗО: решение судьи.Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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