Названа причины взрыва на автозаправке в Челябинске
Взрыв прогремел сегодня утром на АЗС по улице Профинтерна.
— По предварительным данным, из-за неисправности газовой колонки произошла утечка в здание операторной. По невыясненной на данный момент причине, газовоздушная смесь воспламенилась, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Возможно, взрыв произошел, когда 52-летняя оператор АЗС включила свет. Пострадавшую увезли в одоговый центр на ЧМЗ. По данным горздрава, у нее ожоги второй-третьей степени, пострадали лицо и руки, плюс множественные резаные раны рук из-за разлетевшегося стекла.
— Пациентка находится в шоковом состоянии, — рассказали в пресс-службе горздрава.
ИСТОЧНИК KP.RU