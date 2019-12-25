Названа причины взрыва на автозаправке в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-25T09:19:11+03:00

От вразыва на АЗС вынесло окно. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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Взрыв прогремел сегодня утром на АЗС по улице Профинтерна.

— По предварительным данным, из-за неисправности газовой колонки произошла утечка в здание операторной. По невыясненной на данный момент причине, газовоздушная смесь воспламенилась, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Возможно, взрыв произошел, когда 52-летняя оператор АЗС включила свет. Пострадавшую увезли в одоговый центр на ЧМЗ. По данным горздрава, у нее ожоги второй-третьей степени, пострадали лицо и руки, плюс множественные резаные раны рук из-за разлетевшегося стекла.

— Пациентка находится в шоковом состоянии, — рассказали в пресс-службе горздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU