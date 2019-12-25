Из крупного отеля в центре Челябинске исчез гражданин Турции

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-25T09:55:28+03:00

Гость из Турции приехал в Челябинск в командировку Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Челябинске ищут 44-летнего Сулеймана Джондана. Известно, что он приехал в Челябинск из Турции и остановился Radisson Blu. Во вторник, 24 декабря он уехал на автомобиле Ford F15. С тех пор о нем сутки нет вестей. Известно, что из отеля Сулейман не выселялся.

— Накануне в полицию обратились его родственник и сообщил, что он перестал выходить на связь, — подтвердили в пресс-службе УМВД города. — Родственник говорил по-русски.

Известно, что турок в Челябинск прибыл по деловому визиту.

Отметим, месяц назад в Челябинске пропал гражданин Великобритании Роберт Паттисон, который ушел из дома после семейной ссоры. Его нашли в одном из отелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU