Из крупного отеля в центре Челябинске исчез гражданин Турции
В Челябинске ищут 44-летнего Сулеймана Джондана. Известно, что он приехал в Челябинск из Турции и остановился Radisson Blu. Во вторник, 24 декабря он уехал на автомобиле Ford F15. С тех пор о нем сутки нет вестей. Известно, что из отеля Сулейман не выселялся.
— Накануне в полицию обратились его родственник и сообщил, что он перестал выходить на связь, — подтвердили в пресс-службе УМВД города. — Родственник говорил по-русски.
Известно, что турок в Челябинск прибыл по деловому визиту.
Отметим, месяц назад в Челябинске пропал гражданин Великобритании Роберт Паттисон, который ушел из дома после семейной ссоры. Его нашли в одном из отелей.
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ИСТОЧНИК KP.RU