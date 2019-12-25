2019-12-25T10:10:48+03:00
Общество

«РПЦ и Минздрав не советуют»: жителей Челябинска заманивают предложением очистить организм

Листовки про детоксикацию для духовного роста разбрасывают в почтовые ящики
Ирина Фадюшина
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Листовки распространяют через почтовые ящикиЛистовки распространяют через почтовые ящикиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Миссионерский отдел Челябинской епархии предупредил об информационной атаке представителей одного из религиозных движений.

— В эти предновогодние дни многие жители Южного Урала могли обнаружить в своих почтовых ящиках листовку, предлагающую пройти тест на наличие в организме токсинов. Таким образом, южноуральцы вовлекаются в практику так называемой «детоксикации» — «очищения» от токсинов для дальнейшего духовного роста, — рассказали в епархии.

«Программа очищения», о которой идет речь, появилась еще в середине прошлого века. Она включает в себя принятие ударных доз никотиновой кислоты, многочасовое пребывание в сауне и интенсивный бег. В 1996 году эту методику официально запретили использовать в здравоохранении. Южноуральцам напоминают, что они могут не только навредить здоровью, но и стать жертвой преступников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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