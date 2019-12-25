2019-12-25T11:12:22+03:00
Общество

Туриста из Челябинска хотели выселить из итальянского отеля из-за полтергейста

И испортили впечатления от отдыха за границей на всю жизнь
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Посетить Италию мечтает каждый турист, не только из Челябинска. Фотоколлаж.Посетить Италию мечтает каждый турист, не только из Челябинска. Фотоколлаж.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Челябинец Сергей Черепахин впервые отправился за границу и не куда-нибудь — а в Италию! Мечта всей жизни — увидеть колыбель цивилизации. Но когда находишься в чужой стране и каждый день чувствуешь себя, как на пороховой бочке, — это испорченный отдых на всю жизнь.

Два года назад Сергей купил тур в Италию. Проблемы начались по прилету. В отеле, который забронировала челябинская турфирма, не оказалось свободных мест. Заявили: ищите другой отель, согласившись предоставить комнату на несколько дней, а потом все-таки оставили до конца отдыха. А в последний день челябинца забыли увезти в аэропорт, хотя индивидуальный трансфер был оплачен при оформлении тура.

— После тура в Италию я уже больше двух лет не могу смотреть телепрограммы про туризм. Мне испортили все впечатления о загранице. Сотрудница турагентства Ольга на вопрос, почему меня пытались выселить из отеля и почему не приехало такси, ответила: «Это полтергейст». Турфирма не вернула деньги за такси, которое не приехало. Я был в Италии один, а представьте: в морозной или в жаркой стране люди с детьми окажутся в ситуации «здравствуй, улица», — комментирует Сергей Черепахин.

Турист так и не добился правды: кто был виноват в случившемся — челябинский турагент или итальянский туроператор? И через два года после инцидента сын и мать обратились в суд. Семья хотела компенсации за понесенные «издевательства». Испорченный отдых и причиненные страдания оценили в 10 миллионов рублей, мамы — в 300 тысяч, плюс компенсация за вызов такси, которое не приехало.

Турфирма в суде ответила на претензии: Сергею Черепахину предлагали переселиться в другой отель на два дня, но все расходы покрыла бы предыдущая гостиница. Такси якобы вызывал итальянский туроператор, когда узнал, что с первым транспортом вышла накладка. Однако суд решил, что моральный вред отдыхающему все же причинили и частично удовлетворил иск — в 7,5 тыс. руб. и оплату госпошлины 300 руб. за счет турфирмы.

Челябинец обжаловал решение, но компенсацию ему не увеличили. Сейчас он настолько возмущен решением суда, что готовит кассационную жалобу и собирается идти в Европейский суд по правам человека, рассказал сайт «Медиазавод».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этой истории?

Поделитесь ими с нашим журналистами:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снегоуборочную технику новых подрядчиков в Челябинске оснастят ГЛОНАСС
В Челябинске могут возродить Горзеленстрой, который когда-то высаживал цветы и деревья
В Челябинске отремонтируют памятник «Орленок» за 4,8 млн рублей
Депутаты в Челябинской области рассмотрят законопроект о запрете снюса
Губернатор рассказал, как во время очередных выбросов в Челябинске вычислят нарушителей
Квартиру Алексея Текслера в Москве не могут достроить несколько лет
В Челябинской области дети пришли на утренник в костюмах сотрудников ДПС
Председатель Заксобрания Челябинской области подарил девочке йоркширского терьера
Трамвай, троллейбусы и автобусы в Челябинске заберут из ведения города
Министр здравоохранения Челябинской области посетил малышей, отравившихся в детском саду Копейска
Названы 5 странных новогодних елок в Челябинске
Жители Челябинска высказались против катания на лошадях и верблюдах возле ледового городка
В Челябинске сотрудница банка украла 10 млн рублей
В сети вышла пилотная серия фильма про Челябинск
Банк ВТБ увеличил объемы документарного бизнеса в сегменте КИБ
Туриста из Челябинска хотели выселить из итальянского отеля из-за полтергейста
«РПЦ и Минздрав не советуют»: жителей Челябинска заманивают предложением очистить организм