Туриста из Челябинска хотели выселить из итальянского отеля из-за полтергейста

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-25T11:12:22+03:00

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Челябинец Сергей Черепахин впервые отправился за границу и не куда-нибудь — а в Италию! Мечта всей жизни — увидеть колыбель цивилизации. Но когда находишься в чужой стране и каждый день чувствуешь себя, как на пороховой бочке, — это испорченный отдых на всю жизнь.

Два года назад Сергей купил тур в Италию. Проблемы начались по прилету. В отеле, который забронировала челябинская турфирма, не оказалось свободных мест. Заявили: ищите другой отель, согласившись предоставить комнату на несколько дней, а потом все-таки оставили до конца отдыха. А в последний день челябинца забыли увезти в аэропорт, хотя индивидуальный трансфер был оплачен при оформлении тура.

— После тура в Италию я уже больше двух лет не могу смотреть телепрограммы про туризм. Мне испортили все впечатления о загранице. Сотрудница турагентства Ольга на вопрос, почему меня пытались выселить из отеля и почему не приехало такси, ответила: «Это полтергейст». Турфирма не вернула деньги за такси, которое не приехало. Я был в Италии один, а представьте: в морозной или в жаркой стране люди с детьми окажутся в ситуации «здравствуй, улица», — комментирует Сергей Черепахин.

Турист так и не добился правды: кто был виноват в случившемся — челябинский турагент или итальянский туроператор? И через два года после инцидента сын и мать обратились в суд. Семья хотела компенсации за понесенные «издевательства». Испорченный отдых и причиненные страдания оценили в 10 миллионов рублей, мамы — в 300 тысяч, плюс компенсация за вызов такси, которое не приехало.

Турфирма в суде ответила на претензии: Сергею Черепахину предлагали переселиться в другой отель на два дня, но все расходы покрыла бы предыдущая гостиница. Такси якобы вызывал итальянский туроператор, когда узнал, что с первым транспортом вышла накладка. Однако суд решил, что моральный вред отдыхающему все же причинили и частично удовлетворил иск — в 7,5 тыс. руб. и оплату госпошлины 300 руб. за счет турфирмы.

Челябинец обжаловал решение, но компенсацию ему не увеличили. Сейчас он настолько возмущен решением суда, что готовит кассационную жалобу и собирается идти в Европейский суд по правам человека, рассказал сайт «Медиазавод».

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ИСТОЧНИК KP.RU