В Челябинске сотрудница банка украла 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-25T10:59:21+03:00

Преступница придумала хитрую схему и выносила наличку на протяжении двух лет

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На 2,5 года отправится в колонию 52-летняя челябинка, работавшая в одном из банков. Суд признал ее виновной в присвоении средств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

— Злоумышленница, имея доступ в хранилище, брала для вакуумные упаковки с деньгами, вскрывала ее и заменяла купюры 100 долларов и меняла их на банкноты номиналом в один, два или пять долларов, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Затем женщина возвращала упаковку в хранилище, указывая ложную сумму. Общий размер украденных средств за 2016-2018 годы составил 10,7 млн рублей. В счет возмещения ущерба с осужденной взыскали свыше 9,8 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU