В Челябинске сотрудница банка украла 10 млн рублей
На 2,5 года отправится в колонию 52-летняя челябинка, работавшая в одном из банков. Суд признал ее виновной в присвоении средств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.
— Злоумышленница, имея доступ в хранилище, брала для вакуумные упаковки с деньгами, вскрывала ее и заменяла купюры 100 долларов и меняла их на банкноты номиналом в один, два или пять долларов, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Затем женщина возвращала упаковку в хранилище, указывая ложную сумму. Общий размер украденных средств за 2016-2018 годы составил 10,7 млн рублей. В счет возмещения ущерба с осужденной взыскали свыше 9,8 млн. рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем преступления?
Расскажите об этом нашим журналистами:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU