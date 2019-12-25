Жители Челябинска высказались против катания на лошадях и верблюдах возле ледового городка

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-25T11:18:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Челябинска высказались против катания на лошадях, оленях и верблюдах в новогодние праздники на главной площади города. Эксплуатацию животных около ледового городка считают недопустимой 71% участников опроса администрации города, который проводился на портале «Активный житель 74».

В голосовании приняли участие более 1,3 тысячи человек. Около 20% высказались за покатушки на животных. Еще 9% не смогли определиться, оставив решение этого вопроса специалистам. Кроме того, чуть больше 82% опрошенных признались, что не пользуются такими услугами. 15% катают на лошадях и пони своих детей. И только 2% катаются сами.

Отметим, что каждый год у входа в новогодний городок выстраивается вереница лошадей и пони. Животные стоят в любую погоду. Места на краю площади очень мало, поэтому они почти не двигаются, а рядом проносятся машины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Работали с животными на новогодних праздниках?

Расскажите об этом нашим журналистами:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU