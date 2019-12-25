2019-12-25T11:18:03+03:00
Общество

Жители Челябинска высказались против катания на лошадях и верблюдах возле ледового городка

Мэрия провела опрос горожан
Ирина Фадюшина
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Целый день животные дышат выхлопными газами от проезжающих машинЦелый день животные дышат выхлопными газами от проезжающих машинФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители Челябинска высказались против катания на лошадях, оленях и верблюдах в новогодние праздники на главной площади города. Эксплуатацию животных около ледового городка считают недопустимой 71% участников опроса администрации города, который проводился на портале «Активный житель 74».

В голосовании приняли участие более 1,3 тысячи человек. Около 20% высказались за покатушки на животных. Еще 9% не смогли определиться, оставив решение этого вопроса специалистам. Кроме того, чуть больше 82% опрошенных признались, что не пользуются такими услугами. 15% катают на лошадях и пони своих детей. И только 2% катаются сами.

Отметим, что каждый год у входа в новогодний городок выстраивается вереница лошадей и пони. Животные стоят в любую погоду. Места на краю площади очень мало, поэтому они почти не двигаются, а рядом проносятся машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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