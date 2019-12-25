Министр здравоохранения Челябинской области посетил малышей, отравившихся в детском саду Копейска

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-25T12:19:23+03:00

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Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов в рамках рабочего выезда в Копейск посетил больницу, куда доставили воспитанников детсада №34 после массового отравления. Ему доложили состоянии ребят и отчитались, что необходимая помощь оказывается в полном объеме.

Также стало известно, что сегодня ночью на больничной койке оказался еще один ребенок. Также в больницу увезли маму одного из малышей, который уже проходит лечение.

Напомним, история с вспышкой кишечной инфекции уже переросла в уголовное дело. Виновникам может грозить до шести лет тюрьмы, однако подозреваемых по делу пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU