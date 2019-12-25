Трамвай, троллейбусы и автобусы в Челябинске заберут из ведения города

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-25T12:23:29+03:00

Изменить размер текста: A A

25 декабря на прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером затронули тему удручающего состояния общественного транспорта в столице. Глава региона сообщил, что принято решение все городские маршруты отдать в ведение областных чиновников. Такое решение он объяснил тем, что Челябинск и пригороды вроде Копейска, новых поселков в Сосновском районе — это одна агломерация.

Губернатор анонсировал появление межмуниципальных маршрутов с единым тарифом, чтобы, выезжая из города, пассажир не пересаживался и не платил еще раз. В теме дальнейшей модернизации подвижного состава Текслер рассчитывает на помощь федерального бюджета: силами областной казны перемены будут совершаться медленнее, а времени нет.

Алексей Текслер заявил, что перспективы есть у троллейбуса. Он себя оправдывает. И в схему хорошо бы вписать метро.

Отметим, что не все эксперты в Челябинске поддерживают передачу транспорта на уровень области, мотивируя это тем, что контроля за ним станет еще меньше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU