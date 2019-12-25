Председатель Заксобрания Челябинской области подарил девочке йоркширского терьера
Шестилетняя Кира Лейтенко из Южноуральска получила от спикера ЗСО Владимира Мякуша необычный подарок. На «Елке желаний» девочка оставила шарик со своей давней мечтой — с трех лет она хотела иметь собачку.
Председатель Заксобрания привез ребенку в подарок щенка йоркширского терьера. Кира и ее мама от неожиданности были растеряны. Имя новому питомцу пока не выбрали.
Юрию Семенову, министру здравоохранения на «Елке желаний» достался шар от 15-летнего Марата с диагнозом аутизм. Парню в подарок вручили современные гаджеты: телефон и наушники. Родители ребенка считают, что новогоднее чудо произошло.
Юрию Семенову, министру здравоохранения на «Елке желаний» достался шар от 15-летнего Марата с диагнозом аутизм. Фото: Uralpress.ru
Впервые в Челябинской области прошла Всероссийская акция «Елка желаний». В резиденции губернатора повесили 50 шаров с новогодними пожеланиями юных южноуральцев, находящихся в сложной жизненной ситуации. Губернатор, все члены правительства сняли с елочки по одному шару, а Алексей Текслер целых два, чтобы исполнить пожелания детей, рассказал сайт Урал-пресс-информ.
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ИСТОЧНИК KP.RU