2019-12-25T12:58:52+03:00
Общество

Председатель Заксобрания Челябинской области подарил девочке йоркширского терьера

Владимир Мякуш исполнил мечту с «Елки желаний»
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Владимир Мякуш подарил шестилетней девочке йоркширского терьера, исполнив ее новогоднюю мечту. Фото: Uralpress.ruВладимир Мякуш подарил шестилетней девочке йоркширского терьера, исполнив ее новогоднюю мечту. Фото: Uralpress.ru
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Шестилетняя Кира Лейтенко из Южноуральска получила от спикера ЗСО Владимира Мякуша необычный подарок. На «Елке желаний» девочка оставила шарик со своей давней мечтой — с трех лет она хотела иметь собачку.

Председатель Заксобрания привез ребенку в подарок щенка йоркширского терьера. Кира и ее мама от неожиданности были растеряны. Имя новому питомцу пока не выбрали.

Юрию Семенову, министру здравоохранения на «Елке желаний» достался шар от 15-летнего Марата с диагнозом аутизм. Парню в подарок вручили современные гаджеты: телефон и наушники. Родители ребенка считают, что новогоднее чудо произошло.

Юрию Семенову, министру здравоохранения на «Елке желаний» достался шар от 15-летнего Марата с диагнозом аутизм. Фото: Uralpress.ru

Юрию Семенову, министру здравоохранения на «Елке желаний» достался шар от 15-летнего Марата с диагнозом аутизм. Фото: Uralpress.ru

Впервые в Челябинской области прошла Всероссийская акция «Елка желаний». В резиденции губернатора повесили 50 шаров с новогодними пожеланиями юных южноуральцев, находящихся в сложной жизненной ситуации. Губернатор, все члены правительства сняли с елочки по одному шару, а Алексей Текслер целых два, чтобы исполнить пожелания детей, рассказал сайт Урал-пресс-информ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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