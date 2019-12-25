2019-12-25T12:47:15+03:00
Общество

Губернатор рассказал, как во время очередных выбросов в Челябинске вычислят нарушителей

Недавняя «газовая атака» на мегаполис показала беспомощность существующей системы
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
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В Челябинске до сих пор не существует качественной системы мониторинга воздуха.В Челябинске до сих пор не существует качественной системы мониторинга воздуха.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В середине декабря Челябинска пережил мощную волну выбросов. В городе несколько дней пахло гарью, а чиновники лишь метались по возможным загрязнителем и никак не могли обнаружить источник. На прямой линии 25 декабря губернатор Алексей Текслер сообщил, что его не устраивает такая ситуация с системой мониторинга.

— Вокруг каждого предприятия появятся и стационарные и передвижные точки мониторинга. Есть все для решения вопроса — и технологии, и оборудование. В Европе места не так много, потому там решен вопрос с выбросами. Решим и у нас, — заявил глава региона.

Политик также отметил, что в регионе активно начинают внедрять закон о квотировании выбросов. Эта идея предшественника Бориса Дубровского. Проще говоря, всем предприятиям выдадут лимит по количеству выбросов, за превышение которого полагается штраф.

Также Текслер напомнил про экостандарт региона: его подпишут 92 предприятия.

Что означает квотирование выбросов и как оно поможет челябинцам

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ИСТОЧНИК KP.RU

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