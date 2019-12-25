Депутаты в Челябинской области рассмотрят законопроект о запрете снюса

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-25T13:00:42+03:00

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В Челябинской области запретят торговлю и обращение никотиносодержащих смесей, в народе их называют снюс. Его запретили продавать еще четыре года назад, однако коммерсанты воспользовались уловкой в законе, изменили состав, форму и продолжили продавать «сосательный табак». После этого появились случаи отравления школьников.

25 декабря на прямой линии с губернатором Алексей Текслер сообщил, что разработан проект закона о запрете снюса. Его в ближайшее время внесут на рассмотрение в Законодательное собрание области.

— Мы договорились с силовым блоком, с Роспотребнадзором о мониторинге продажи, в том числе, в интернете. Плюс задача управляющим компаниям и родителям — бороться с расклейкой объявлений о продаже, — сообщил Алексей Текслер.

Весь силовой блок губернатора поддерживает: будут выгрызать эти истории из наших школ и дворов. Как отец губернатор считает, что говорить об опасностях нужно с тех пор, как ребенок будет готов. Сыну главы региона семь, и с ним в семье обсуждают эти вопросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU