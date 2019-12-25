Снегоуборочную технику новых подрядчиков в Челябинске оснастят ГЛОНАСС

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-25T13:27:15+03:00

Губернатор рассказал, что сейчас контракт с подрядчиком на уборку дорог заключен на ущербных для города условиях

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25 декабря во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером у главы региона горожане поинтересовались уборкой дорог в Челябинске.

— Были белые пятна — улицы, которые никогда системно не обслуживались. На будущий год городу выделили деньги на уборочную технику — ее станет в два раза больше. Разукрупнены лоты на обслуживание. Чтобы не было как сейчас, когда есть один подрядчик-монополист, и он диктует условия власти. По договору допускалось, что один район можно было не убирать,и штраф за это не полагался, — рассказал Алексей Текслер.

Отметим, что на будущий год в Челябинске все равно остается один крупный подрядчик-монополист: он будет убирать основные магистрали в городе.

Губернатор также рассказал, что уборочная техника в Челябинске и регионе будет оборудована системой ГЛОНАСС. Потому что отчеты хорошие по количеству работающей техники хорошие, а на деле дороги завалены сугробами.

Региональный Миндор планируют сделать единым дежурно-диспетчерским центром. И еще одна новинка: система общественной фото и видеофиксации для анализа уборки и обслуживания дорог. Как она будет работать — губернатор не пояснил.

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ИСТОЧНИК KP.RU