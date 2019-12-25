Нелегальным маршруткам в Челябинске составит конкуренцию скоростной трамвай

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-25T15:04:02+03:00

В городе отчитались о борьбе с нелегалами и озвучили план по развитию транспорта

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Cотрудники ГИБДД отчитались о большом сдвиге в борьбе с нелегальными маршрутками. На совещании, которое прошло в Миндортрансе, доложили, что за год были задержаны и сняты с маршрутов свыше 250 автобусов, не соответствующих требованиям.

Много это или мало? Число нелегалов никто не знает. А вот законно работают 1300 маршруток, уточнили в управлении транспорта. По их данным число пойманных нарушителей больше.

— На штраф-стоянку эвакуировали около 300 автобусов. Некоторые из них — временно, каких-то до решения суда, — рассказал пресс-секретарь управления транспорта Евгений Талыпов. — У нелегалов около 20-30 машин на маршрут. Полностью нелегально работают маршруты №№ 8, 9, 52, 64, 79, 84. Плюс они залезают на маршруты легальных перевозчиков №№ 24, 66, 85.

Дикие гонки, драки водителей, бесконечные ДТП — все это о маршрутных такси. В Челябинске развалена система муниципального общественного транспорта, крайне мало легальных маршруток. Сегодня проблему транспорта поднял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Острая тема: в Челябинске около 1,5 тыс. было легальных [маршруток], а с нелегалами - более двух тысяч. Схема понятна: будем приобретать с инвестором транспорт, в том числе, небольшой. Рассчитываю на скоростной трамвай, — заявил глава региона. — Пересматриваем маршрутную сеть. Планируем перевести весь транспорт на регулируемый тариф: все деньги будут идти в одну структуру, а подрядчик — перевозчик, муниципальный и частный, будет получать оплату. За три года рассчитываем навести порядок.

Ранее мы подготовили лайфхак для властей по решению проблем с нелегальными ПАЗиками. О самых громких ДТП с маршрутками за последнее время читайте в нашей подборке.

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ИСТОЧНИК KP.RU