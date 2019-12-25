Губернатор пообещал добавить Челябинску света

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-25T14:11:29+03:00

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На прямой линии с Алексеем Текслером 25 декабря губернатор пообещал запустить программу «Яркий город». По оценке главы Челябинской области, наши города очень темные, даже миллионный Челябинск. Особенно темные городские поселки. В детские годы Текслер в школу ходил в поселке Першино, и несколько раз после возвращения проезжал по родным местам.

— Очень темно. На встречах с главами всегда говорю: займитесь освещением. Это то, что людям буквально бросается в глаза и создаст настроение, особенно зимой, — подчеркнул Текслер.

Ранее КП-Челябинск неоднократно писала про проблему освещения в Челябинске. Кстати, этой зимой столбы в городе украсили новой иллюминацией. Одна конструкция обошлась бюджету в 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU