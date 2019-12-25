Ребенка никто не травил: следствие закончило проверку в челябинской школе

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-25T15:54:49+03:00

Родители одноклассников утверждали, что мама историю про буллинг выдумала. Фото: соцсети.

Жалобы мамы на буллинг ее сына-подростка не подтвердились

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Следственный комитет завершил проверку в челябинской школе №51 по жалобам родительницы на травлю ее сына-подростка.

Директор школы получила заключение на 16 листах, в котором факты буллинга ребенка не нашли подтверждения.

На этом основании следователи отказали в возбуждении уголовных дел по трем статьям: халатность, доведение до самоубийства, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Тем не менее, результатом проверки стал отказ учителя от классного руководства. Дети жалеют, что так вышло.

Педагог устала от морального прессинга, которому подвергалась со стороны матери мальчика, а также работы под надзором следователей и при повышенном внимании СМИ, сообщили в школе.

Ранее мать мальчика заявила, что сын подвергается буллингу из-за ее отказа сдавать деньги на классные расходы. Родители других детей обвинили женщину во лжи и заявили, что именно ее сын — проблемный ребенок, который не соблюдает правила школьной дисциплины, срывает уроки и провоцирует одноклассников на конфликты, пишет сайт Polit74.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU