Дизайнеры из Челябинска нарядили кремлевскую елку

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-25T14:50:41+03:00

Что придумали повесить на елку в Москве

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Матрешки, лошадки, куклы, самовары и свистульки — игрушки челябинских дизайнеров красуются на Кремлевской елке. Художники Южного Урала задействовали в реквизите самые популярные виды росписи: городецкую, дымковскую и филимоновскую игрушки. Все фигурки объемные.

— Елку украшают Дед Мороз со Снегурочкой, детвора и заснеженный Кремль, — рассказал дизайнер Умар Нуршинов. — Детали основания объемные, такая техника еще не использовалась в оформлении главной елки. Фрезой вырезали узорные цифры и елочки из дерева, игрушки — из пеноплекса, потом разрисовывали вручную.

Дизайнеры сделали акцент на русских традициях, так как наступающий 2020 год объявлен годом народного творчества.

— Для многих детей со всех концов страны елка станет ярким воспоминанием на всю жизнь, историей, которой они будут делиться со своими детьми. В общей атмосфере настоящего праздника важны детали: как именно и чем украшена елка, какие на ней висят игрушки, в чем ее особенность, — поделилась дизайнер Анастасия Распопова.

Кремлевская елка с игрушками из Челябинска простоит в столице до 19 января, рассказал сайт «Челябинск Сегодня».

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ИСТОЧНИК KP.RU