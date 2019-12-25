Челябинцы спрашивают Алексея Текслера про уборку дорог

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-25T15:51:14+03:00

Технику на улицах Челябинска, убирающую снег, увидеть можно не часто. Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Почему за это должен ответить губернатор

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25 декабря Алексей Текслер подводил итоги своих 100 дней на посту губернатора области. По этому поводу созвал пресс-конференцию.

Накануне сразу три сильных снегопада экзаменовали городских чиновников. Но дороги, тротуары и остановки оказались труднодоступны для горожан.

Еще на прошлой неделе Челябинск начало заваливать снегом. Мэрия отчитывалась, что на дорогах работает спецтехника. Однако горожане ее не видели. И сколько ее в таком случае должно быть, если город чистили 150 единиц. Соцсети разрывало от гневных комментариев челябинцев.

— Смотрите, в каком состоянии находятся остановки перед ЖД вокзалом — воротами, через которые в Челябинск прибывают гости города! Что сможет рассказать о Челябинске турист, прибывший на поезде? Посадка и высадка пассажиров происходит в снежную кашу, — жалуется челябинец Сергей Овчинников.

С понедельника сугробы еще выросли. Во вторник на дорогах появились снежные накаты, крайние полосы не расчищены, к остановкам общественного транспорта не подойти.

Утро последней среды уходящего года показало, что город остается в снежном плену.

В 8:00 часов утра сервис «Яндекс. Пробки» показывал, что напряжение на дорогах усиливается. Пешеходы жаловались, что путь от дома до остановок превращается в сложный квест. Дороги и тротуары по-прежнему почищены плохо. Шла вторая неделя с момента начала снегопадов. Сайт «Курс дела» хотел узнать у губернатора, когда и кем город будет приведен в порядок. Ждем.

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ИСТОЧНИК KP.RU