Челябинск вошел в список самых депрессивных российских городов
Челябинск вошел в первую десятку списка самых депрессивных городов России. Согласно социологическому опросу маркетингового агентства Zoom Market столица Южного Урала оказалась на четвертом месте, обогнав город-герой мемов Омск.
К такому выводу информационный центр пришел на основе ответов 3 тысяч респондентов на четыре вопроса: «Вы часто грустите? Вы получаете удовольствие от жизни? Вы довольны собой? Вы считаете себя депрессивным человеком?».
Лидером депрессивного списка оказался Норильск, который уже давно испытывает проблемы с оттоком населения. Опрос проводился в 25 городах России.
В то же время стоит отметить, что социологи не указали в отчете методологию, предоставив только вопросы респондентам, поэтому итоговые результаты можно поставить под сомнение.
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ИСТОЧНИК KP.RU