Что ждет Южный Урал: семь итогов после прямой линии с губернатором

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-25T16:32:46+03:00

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Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообщался с южноуральцами в рамках «Прямой линии», посвященной его 100-дневному пребыванию на посту главы региона.

Журналисты отметили свежий формат разговора и рекордное количество отработанных обращений. В целом губернатору поступило более шести тысяч сообщений и пяти с половиной тысяч звонков. В дополнение к этому за двухчасовую встречу журналисты задали более 30 вопросов.

Авторы телеграм-канала «Челябушка» отметили семь важных пунктов, которые повлияют на дальнейшую жизнь региона.

1. Предприятия и дальше будут заставлять снижать объемы выбросов. Главное — четкий мониторинг, чтобы не искать днем с огнем источники загрязнения. Закон о квотах даст возможность влиять на выбросы, штрафовать предприятия, принуждать их работать по стандартам.

2. У мэра Челябинска будет специальный заместитель по вопросам благоустройства жилой среды. За пример взят опыт Казани.

3. Не было сомнений, что городу нужна современная детская хирургия. Врачи это очень хорошо объяснили. Область достучалась до федерального центра и добилась получения денег. За действиями строителей обещают вести контроль, в том числе за вырубкой, планируются компенсационные высадки.

4. Шершни после запуска Томинского ГОКа не обмельчают. Наполнить хранилище свежей водой позволит Долгобродский канал. Технически проект будет готов в январе. За объектами, подобными ГОКу, обязательно нужен присмотр.

5. В школах по-серьезному будут бороться со снюсом. Торговлю и обращение никотин-содержащих смесей власти запретят. В ближайшие дни законопроект внесут в областной парламент.

6. Благодаря саммитам ШОС и БРИКС челябинцы получат много полезного: аэропорт, общежитие, обустроенную набережную, отремонтированные дороги, рекультивированную территорию свалки. В рамках саммитов будет 20 мероприятий саммитов, в январе появится полный список.

7. У региона серьезный, но нереализованный туристический потенциал, и это будут исправлять. Скоро запустят «Ласточки» в аэропорт, Магнитогорск и Курган. Для развития туризма необходимо хорошее транспортное сообщение.

Отметим, что такой формат общения губернатора области с населением на Южном Урале применен впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU