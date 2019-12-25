Стало известно, какие мероприятия ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-25T17:19:10+03:00

Сами саммиты пройдут летом следующего года

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, какие события саммитов ШОС и БРИКС пройдут в столице Южного Урала. Об этом глава региона заявил во время прямой линии 25 декабря.

Так, Челябинск примет около 20 мероприятий, 8 крупных форумов, а также в областном центре пройдут спортивные игры БРИКС.

— Приедут гости, надеюсь, они смогут съездить за город, а потом расскажут о нас у себя на родине, — добавил Алексей Текслер.

Кроме того, фонд Росконгресс опубликовал даты проведения саммитов, которые начнутся со встреч глав государств в Санкт-Петербурге.

— 21-23 июля 2020 года состоятся саммит БРИКС и заседание Совета глав государств-членов ШОС. Санкт-Петербург был определен местом проведения упомянутых мероприятий в соответствии с указом президента Российской Федерации, — указано на сайте фонда.

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ИСТОЧНИК KP.RU