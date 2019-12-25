К чиновникам и силовикам Челябинска возникли вопросы по расходованию бюджета

СЕГОДНЯ 18:54 2019-12-25T18:54:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Контрольно-счетная палата Челябинской области провела совещание по проверке расходования бюджета администрацией южноуральской столицы. По работе многих управлений были предъявлены обвинения.

По словам аудиторов КСП, больше всего проблем касаются составления и оформления торгов для подрядчиков. Так, например, выходит с аукционами, которые проводят районы Челябинска. Зачастую к ним не предоставлены документы, где указано как формировалась максимальная цена проведения работ. Кроме того, были выявлены случаи, когда итоговый результат принимали, несмотря на то, что он не соответствовал заданию контракта.

Также, вопросы возникли по тому, как в городе проводят закупки. Больше половины из них совершаются через аукционы, а почти треть — через одного подрядчика. Открытый конкурс объявляли только в 1% случаев. При этом, несмотря на любовь к аукционам, в администрации есть свои антирекорды — более 75 процентов всех проводимых Управлением дорожного хозяйства торгов за 2018 год были признаны несостоявшимися, а многие контракты были составлены под определенных подрядчиков.

Из-за излишних затрат на ремонт и содержание дорог, выполнения дополнительных работ по ремонту детских садов, а также на служебный автомобиль, в бюджет города не дошло около миллиарда рублей. Кроме того, по словам представителей КСП, комитет по имуществу Челябинкска никак не задействует 441 объекта, но при этом некоторые здания снимает в аренду.

Проблемы есть также и с тратами на нацпроекты. Из 3,6 миллиардов рублей освоено чуть больше одного, причем по некоторым из них задания выполнены на 57 процентов, а по другим на 20, что увеличивает риск срыва срока сдачи объектов.

По итогам совещания, объявили о возбуждении нескольких уголовных и административных дел, большинство по нецелесообразному расходованию бюджетных средств. Все они — наследие от прошлых глав города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU