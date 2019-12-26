Доброе дело к Новому году: жительница Челябинской области купила ледянки для всех детей двора

СЕГОДНЯ 04:34 2019-12-26T04:34:17+03:00

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Жители Копейска удивились, увидев во дворе большую коробку. Внутри лежали новенькие ледянки для катания с горы. А на коробке — записка.

«Дорогие мальчики и девочки! Эти каталки купила для вас тетя Оля из 4-й квартиры. Можете брать их бесплатно и после катания возвращать обратно в коробку.

Каталок ровно 10 штук. И я буду рада, если они не буду исчезать и теряться. Катайтесь и радуйтесь!» — написано на листочке.

Фото коробки попало в соцсети.

— Женщина, видимо, вспомнилa, как в детстве приходилось скатываться с горки на чем придется, вот и решила купить детворе со своего дома ледянки. Благое дело всегда смело, — подписали фото в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.

Пользователи соцсети похвалили тетю Олю, но, похоже, не очень-то поверили в успех ее задумки.

— Один день — и ледянок не будет, — написал Александр Шмаков.

— Конечно. Кто же вернет?! — добавила Татьяна Ческидова.

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ИСТОЧНИК KP.RU