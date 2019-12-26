Санта-Клаус с пенным напитком, украсивший магазин, возмутил жителей Челябинска
Праздник к нам приходит, а вместе с ним и сомнительная реклама. Рыбный гастроном на улице Блюхера, мимо которого родители водят детей в садик, украсили изображением Санта-Клауса с пенным напитком в руках. Фото выложил на Facebook челябинец Сергей Белогорохов.
Горожане возмутились: мол, пропаганда алкоголизма. Однако, немало людей встало и на сторону магазина.
— Каждый думает в меру своей испорченности. Кто-то видит пиво, кто-то — квас. На кружке не написано, что это пиво, — прокомментировала в группе «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК Анастасия Контробаева.
Мы решили узнать мнение специалистов Управления Федеральной антимонопольной службы Челябинской области. Спросили, попадает ли это «новогоднее украшение» под закон о рекламе, запрещающий демонстрацию употребления алкогольных напитков.
— Нет, так как это изображение не является рекламой, — ответили в УФАС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU