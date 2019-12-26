Санта-Клаус с пенным напитком, украсивший магазин, возмутил жителей Челябинска

СЕГОДНЯ 04:35 2019-12-26T04:35:04+03:00

Вот такой Санта нарисован на челябинском магазине. ФОТО: Сергей Белогорохов

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Праздник к нам приходит, а вместе с ним и сомнительная реклама. Рыбный гастроном на улице Блюхера, мимо которого родители водят детей в садик, украсили изображением Санта-Клауса с пенным напитком в руках. Фото выложил на Facebook челябинец Сергей Белогорохов.

Горожане возмутились: мол, пропаганда алкоголизма. Однако, немало людей встало и на сторону магазина.

— Каждый думает в меру своей испорченности. Кто-то видит пиво, кто-то — квас. На кружке не написано, что это пиво, — прокомментировала в группе «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК Анастасия Контробаева.

Мы решили узнать мнение специалистов Управления Федеральной антимонопольной службы Челябинской области. Спросили, попадает ли это «новогоднее украшение» под закон о рекламе, запрещающий демонстрацию употребления алкогольных напитков.

— Нет, так как это изображение не является рекламой, — ответили в УФАС.

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ИСТОЧНИК KP.RU