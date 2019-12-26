Праздник не для всех: в школах Магнитогорска пригласили на елку только отличников
Приближается новый год, и всем детям хочется ощутить праздничную атмосферу. Но в некоторых школах Магнитогорска посчитали, что праздника достойны только отличники.
— Моя дочь учится в школе №42 в поселке Димитрова. Мы сдали деньги на елку. Но учитель сказала забрать их, и что ученица не поедет вместе с классом на праздник. Мол, те, кто не преуспел в учебе, не в праве там присутствовать. Дочка, придя домой, чуть не плакала, — анонимно написала мама в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Подписчики паблика посоветовали автору поста непременно сходить к директору школы и во всем разобраться. А представитель одного из детских развлекательных центров города решил подарить девочке новогодний праздник.
Однако, такой случай в Магнитогорске не единичный. И если тут, скорее всего, инициатива разделения детей на достойных и не очень исходила от учителя, то в некоторых школах решение о елке для отличников приняли на уровне администрации учебного заведения.
— Сын учится в школе №50. Раньше был новогодний бал для всех учеников. А теперь — только для самых умных. На праздник в школе пригласили лмшь отличников, — написала в соцсети другая жительница Магнитогорска, тоже анонимно.
Вот как прокомментировали ситуацию в школе:
— Ежегодные новогодние директорские елки в МОУ СОШ N50 проводятся для тех детей, кто отлично учится и активно участвует в жизни школы. Но абсолютно для всех обучающихся организованы другие новогодние мероприятия. Никто не останется без внимания! — ответил сотрудник школы Степан Каримов.
Однако, родители с такой позицией не согласны.
— Еще один повод для детей ненавидеть школу. Расслоение в обществе внедряется с самых юных лет, — комментируют подписчики паблика.
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ИСТОЧНИК KP.RU