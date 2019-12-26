Должникам по налогам в Челябинске начали рассылать предупреждения на работу

СЕГОДНЯ 06:56 2019-12-26T06:59:46+03:00

Заплатить налоги за недвижимость и другое имущество нужно было до начала декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

Горожане считают, что это вмешательство в их личную жизнь

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Сотрудники одной из детских больниц в Челябинске, не успевшие вовремя заплатить налоги, пожаловались на то, что налоговая служба отправила список должников их начальству.

Люди уверены: разглашение информации о финансовом положении дел человека нарушает их право на тайну личной жизни. Людям не нравится, что государственная структура рассылает кому-то информацию об их долгах. Однако в самой налоговой службе считают, что имеют на это полное право.

— Таким образом мы пытаемся решить проблему в досудебном порядке. А значит, спасает граждан о необходимости в будущем платить госпошлину судебным приставам и нести другие незапланированные расходы. К тому же в письмах мы не называем конкретную сумму долга каждого человека. Указаны лишь фамилии и общая задолженность по предприятию, — сообщает пресс-служба Налоговой службы по Челябинской области.

По словам налоговиков, такие письма они рассылают во все бюджетные организации области.

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ИСТОЧНИК KP.RU