2019-12-26T07:25:30+03:00
Происшествия

Потерявшая память девушка ищет свидетелей ДТП в центре Челябинска

Пешеход получила серьезные травмы и надеется получить компенсацию
Лидия ПЕСКОВА
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Сейчас Татьяна в больнице, а потом ее ждет реабилитация.Сейчас Татьяна в больнице, а потом ее ждет реабилитация.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 24 декабря, на Энтузиастов в Челябинске машина сбила 20-летнюю девушку. Татьяна Татаренкова переходила дорогу по пешеходному переходу. Теперь она ищет свидетелей той аварии.

Сама девушка происходившее на дороге не помнит, так как после удара последние секунды жизни стерлись из ее памяти. Но скорее всего, случилось вот что. Машины, ехавшие по левую руку, остановились и пропустили одинокого пешехода. А летевший справа автомобиль сбил челябинку с ног.

— Я запомнила, что машина была белого цвета. Больше ничего не помню, — признается Татьяна.

Сейчас девушка лежит в больнице с сотрясением мозга и частичной потерей слуха. Кроме того, у Татьяны повреждены мышцы на одном колене. В будущем девушку будет нужна реабилитация. Оплатить ее мог бы виновник аварии. Но вину водителя еще нужно доказывать.

— Машина и водитель установлены. За рулем автомобиля Volkswagen сидел 47-летний мужчина. Проводится административное расследование, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Если вы видели, что случилось, позвоните в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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