Появился окончательный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:04 2019-12-26T08:04:46+03:00

Новый год будет комфортно встречать на улице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Уже месяц челябинцы обсуждают прогноз погоды на грядущую новогоднюю ночь. Интернет-ресурсы сулили нам разное, в том числе жуткий холод. И вот за неделю до Нового года синоптики дали окончательный точный прогноз.

По данным Гидрометцентра России, самым холодным днем уходящего года будет следующий понедельник, 30 декабря. Днем ожидается -17 градусов, а ночью -25.

Однако уже во вторник резко потеплеет.

В ночь на 31 декабря в Челябинске -21, но уже днем всего -7, снежок и слабый северный ветер.

В ночь на 1 января -11, а днем всего лишь -1, без осадков.

Остается надеяться, что погода оправдает приятные ожидания Гидрометцентра.

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ИСТОЧНИК KP.RU