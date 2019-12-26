Появился окончательный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Челябинске
Уже месяц челябинцы обсуждают прогноз погоды на грядущую новогоднюю ночь. Интернет-ресурсы сулили нам разное, в том числе жуткий холод. И вот за неделю до Нового года синоптики дали окончательный точный прогноз.
По данным Гидрометцентра России, самым холодным днем уходящего года будет следующий понедельник, 30 декабря. Днем ожидается -17 градусов, а ночью -25.
Однако уже во вторник резко потеплеет.
В ночь на 31 декабря в Челябинске -21, но уже днем всего -7, снежок и слабый северный ветер.
В ночь на 1 января -11, а днем всего лишь -1, без осадков.
Остается надеяться, что погода оправдает приятные ожидания Гидрометцентра.
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ИСТОЧНИК KP.RU