Когда жителям Челябинска принесут первые пенсии в 2020 году
Разносить пенсии в новом году начнут уже в пятницу, 3 января. Выплата и доставка пенсий будет проходить без изменений, по старому графику, сообщает пресс-служба ОПФР по Челябинской области.
Единственное, на что стоит обратить внимание пенсионерам, это график работы почты России, альтернативных доставочных организаций и банков.
Кстати, пенсии за декабрь 2019 года уже перечислены всем пенсионерам на Южном Урале в полном объеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU