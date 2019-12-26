2019-12-26T08:28:28+03:00
Общество

Когда жителям Челябинска принесут первые пенсии в 2020 году

Пенсионный фонд России рассказал об особенностях доставки
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Из-за праздников пенсию никому не задержат.Из-за праздников пенсию никому не задержат.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Разносить пенсии в новом году начнут уже в пятницу, 3 января. Выплата и доставка пенсий будет проходить без изменений, по старому графику, сообщает пресс-служба ОПФР по Челябинской области.

Единственное, на что стоит обратить внимание пенсионерам, это график работы почты России, альтернативных доставочных организаций и банков.

Кстати, пенсии за декабрь 2019 года уже перечислены всем пенсионерам на Южном Урале в полном объеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Когда жителям Челябинска принесут первые пенсии в 2020 году
Появился окончательный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Челябинске
В Челябинске чуть не подрались водители троллейбуса и автобуса
Потерявшая память девушка ищет свидетелей ДТП в центре Челябинска
Должникам по налогам в Челябинске начали рассылать предупреждения на работу
Санта-Клаус с пенным напитком, украсивший магазин, возмутил жителей Челябинска
Доброе дело к Новому году: жительница Челябинской области купила ледянки для всех детей двора
Праздник не для всех: в школах Магнитогорска пригласили на елку только отличников
«Трактор» переиграл «Авангард», впервые одержав две победы подряд на выезде
«Трактор» переиграл «Авангард», одержав две победы подряд на выезде
К чиновникам и силовикам Челябинска возникли вопросы по расходованию бюджета
Стало известно, какие мероприятия ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске
ВТБ запускает цифровую карту
ВТБ открыл кредитную линию для создания репродуктивной клиники в Санкт-Петербурге
Что ждет Южный Урал: семь итогов после прямой линии с губернатором
Челябинск вошел в список самых депрессивных российских городов
На конкурсе красоты девочка с ДЦП из Челябинска соревнуется со здоровыми детьми
Челябинцы спрашивают Алексея Текслера про уборку дорог
Дизайнеры из Челябинска нарядили кремлевскую елку
Суд запретил сайт скандального спа-салона на Кировке в Челябинске
Ребенка никто не травил: следствие закончило проверку в челябинской школе