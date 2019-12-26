Когда жителям Челябинска принесут первые пенсии в 2020 году

СЕГОДНЯ 08:25 2019-12-26T08:28:28+03:00

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Разносить пенсии в новом году начнут уже в пятницу, 3 января. Выплата и доставка пенсий будет проходить без изменений, по старому графику, сообщает пресс-служба ОПФР по Челябинской области.

Единственное, на что стоит обратить внимание пенсионерам, это график работы почты России, альтернативных доставочных организаций и банков.

Кстати, пенсии за декабрь 2019 года уже перечислены всем пенсионерам на Южном Урале в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU